Incendio consume un tráiler en la Cuacnopalan–Cuapiaxtla

Un tráiler quedó calcinado durante las primeras horas de este miércoles cuando circulaba sobre la autopista Cuacnopalan–Cuapiaxtla, situación que generó la movilización de elementos de seguridad, quienes trabajaron durante al menos cuatro horas para sofocar el incendio.

El siniestro ocurrió a la altura del entronque hacia la armadora Audi y la carretera El Seco–Xalapa. Testigos señalaron que la unidad, al circular por la vialidad, comenzó a envolverse en llamas, sin que se conozcan las causas que lo originaron.

Al parecer, una falla mecánica sería la causante del incendio, lo que hizo que el conductor bajara inmediatamente del vehículo pesado para evitar ser víctima del fuego. En cuestión de minutos, las llamas se esparcieron y consumieron toda la unidad.

Al lugar acudieron elementos de bomberos de San José Chiapas y Ciudad Serdán, quienes continuaron con las labores hasta las 12:00 horas. La vialidad estuvo completamente cerrada durante las labores, lo que obligó a los conductores a buscar vías alternas.

#Seguridad 🚛 Un camión se incendió en la autopista Cuacnopalan–Cuapiaxtla, a la altura del entronque hacia la armadora Audi y la carretera El Seco–Xalapa.



Bomberos de San José Chiapa y Ciudad Serdán atendieron el siniestro. pic.twitter.com/MyX1Mr9xZS — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 20, 2025

