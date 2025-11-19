Senado de EU aprueba publicación de los documentos de Epstein

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de ley que obliga a la publicación de los documentos de la investigación sobre Jeffrey Epstein, enviándolo al presidente Donald Trump para su ratificación final.

La medida fue remitida automáticamente al despacho presidencial horas después de que la Cámara de Representantes la aprobara con un respaldo casi unánime de 427 votos a favor y solo uno en contra. Este procedimiento inusual se realizó sin votación previa en el Senado, tras una solicitud del líder demócrata Chuck Schumer que no encontró oposición.

El presidente Trump, quien inicialmente se opuso a la divulgación de los documentos, cambió recientemente su postura ante la presión de su propio partido. Minutos antes de la decisión del Senado, Trump publicó en Truth Social que su prioridad era que los republicanos no olvidaran “todas las victorias” de su gobierno.

La aprobación se produce una semana después de que demócratas de la Cámara Baja publicaran aproximadamente 20 mil correos electrónicos donde Epstein mencionaba directamente a Trump, afirmando que tenía conocimiento de sus crímenes y que había pasado “horas” con una de las víctimas.

Los demócratas han cuestionado la sinceridad del cambio de postura de Trump, argumentando que si realmente quisiera hacer públicos los archivos podría ordenarlo directamente al Departamento de Justicia.

El proyecto de ley enfrentó solo la oposición del republicano Clay Higgins de Luisiana.

