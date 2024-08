Reubicación del relleno sanitario de Cholula se atenderá hasta octubre

Tras el cierre definitivo del relleno sanitario de Cholula que recibía basura de 21 municipios, el Gobierno de Puebla no descarta la instalación de más de un relleno sanitario en la zona metropolitana que resuelva el depósito final de toneladas de desechos, aunque el tema se atenderá hasta octubre.



En entrevista, el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, reconoció que la transición de ayuntamientos ha frenado la solución a dicho problema social. Lo anterior, al señor que las y los presidentes municipales salientes “ya no tienen la posibilidad ni el interés de involucrar en el tema”, mientras que las autoridades electas aún no tienen las facultades para intervenir.

Por eso, señaló que esperarán a que ocurra la toma de protesta de los ediles electos –lo que ocurrirá el 15 de octubre– para definir con ellos dos o tres predios que puedan ser analizados por la Secretaría de Medio Ambiente para instalar ahí un nuevo relleno sanitario.

Asimismo, reconoció que el incumplimiento de la empresa ProFaj Hidrolimpieza para el depósito final de la basura de 21 municipios puede provocar un reajuste en la concesión, dejando abierta la posibilidad de que dichos municipios cuenten con más sitios para tirar sus residuos.

Esto al mencionar que el relleno sanitario de Cholula era insuficiente para el tonelaje de basura que recibía de los 21 municipios, por lo que señaló que es posible que se recomponga la recolección de basura en la zona metropolitana. En tanto se llega a una solución, Javier Aquino señaló que a los municipios afectados se les dio la opción de tirar sus residuos en los rellenos de Puebla y San Martín Texmelucan, y advirtió que quien no lo haga así será sancionado.

