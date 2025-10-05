Realizan homenaje por el Día de las Madres Buscadoras en Puebla

En el Día Conmemorativo de las Madres Buscadoras, integrantes del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla recordaron con un homenaje a Esmeralda Gallardo, asesinada hace tres años, y a María del Rosario García, quien falleció el año pasado; ambas murieron sin encontrar a sus hijos.

Tomadas de las manos, este sábado frente al llamado Árbol de la Esperanza, una a una recordó cómo vivieron el momento en el que se enteraron que habían asesinado a Esmeralda, el miedo que las invadió y cómo tenían que quitarse las playeras que las distinguían como parte del colectivo por el temor de ser atacadas como su compañera.

“Nunca imaginamos que nuestra lucha se viera ensangrentada por el asesinato de una de nuestras compañeras”, dijo la fundadora del colectivo, María Luisa Núñez Barojas.

La activista compartió que pensó que era un mensaje después de haber denunciado a un ministerio público, por levantar la voz o una forma de acabar con su lucha y dispersar al colectivo para sembrarles miedo y que dejaran de buscar a sus seres queridos.

María Eugenia Rojas, madre de Fabiola Narváez, quien desapareció junto con Betzabé Alvarado, hija de Esmeralda, relató que en cuanto su familia supo del asesinato de su compañera buscadora, tuvo que salir de su casa y no volvió ante el riesgo de ser atacada.

Las buscadoras reunidas este fin de semana prometieron mantener la búsqueda de Betzabé.

De acuerdo con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, Esmeralda tenía órdenes de protección y el gobierno municipal encabezado por el exedil Eduardo Rivera Pérez se las retiró, por lo cual no contaba con seguridad el 4 de octubre cuando fue ultimada en Villa Frontera, en el mismo sitio donde fue vista por última vez su hija Betzabé Alvarado.

En dicha recomendación, además de una indemnización al nieto de Esmeralda e hijo de Betzabé que quedó en desamparo, el Cabildo de Puebla tuvo que instaurar el 4 de octubre como Día Conmemorativo de las Madres Buscadoras en su memoria.

En el árbol de la Esperanza —un monumento colocado frente al Palacio Municipal— quedó una corona de flores y la fotografía de Esmeralda y María del Rosario fijadas en una banca del zócalo de la capital poblana.

María del Rosario falleció el año pasado sin encontrar a su hijo José Armando Juárez García, desaparecido hace más de 10 años.

