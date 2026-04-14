Puebla iniciará obras del Periférico 5 de Mayo e inaugurará UDEP

El Gobierno de Puebla arrancará a más tardar el próximo 15 de mayo la construcción del “Periférico 5 de Mayo”, una obra que se ejecutará en un plazo de 12 meses; mientras que la Universidad del Deporte (UDEP) se inaugurará durante la conmemoración de la Batalla de Puebla.

En conferencia de prensa, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, indicó que los dos circuitos de la nueva vialidad que partirá de Flor del Bosque y de la zona del Outlet hacia Amozoc se realizarán con módulos de maquinaria adquiridos por el Estado y con materiales provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Indicó que de esta forma se reducirán costos de ejecución en la obra, que forma parte de las acciones de infraestructura para reducir el congestionamiento vial en la zona norte de la capital poblana.

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Inauguración de la Universidad del Deporte

Por otra parte, García Parra dio a conocer que se prevé inaugurar la sede de la Universidad del Deporte (UDEP) el próximo 5 de mayo.

Detalló que la nueva sede construida en el antiguo estadio Ignacio Zaragoza abarca 60 mil metros cuadrados e incluye aulas y espacios deportivos.

Reconoció que algunas áreas quedarán pendientes de concluir y se terminarán antes de iniciar actividades en el próximo ciclo escolar.

Editor: César A. García

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