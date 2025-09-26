Bebé muere tras recibir disparo durante ataque en Naupan

Un infante de un año y ocho meses de edad perdió la vida al recibir un disparo en la cabeza, durante un ataque armado en el domicilio donde descansaba con su familia.

El caso se dio a conocer durante este viernes, sin embargo, los registros policiales indican que el atentado ocurrió la noche del martes, cuando una familia dormía en su casa con techo de láminas, misma que fue rafagueada desde una zona alta.

Los impactos de bala entraron por el techo, hiriendo al padre de familia de 26 años de edad en una mano y a su bebé en la cabeza.

Por lo tanto, los afectados fueron llevados de urgencia hasta el Hospital de Huauchinango, donde el adulto recibió atención y se confirmó el deceso de su hijo.

Este caso ha conmovido a la comunidad de Naupan y ahora familiares y vecinos exigen justicia por lo ocurrido, pues la familia afectada señala que no tienen problemas personales con nadie.

Mientras que, el caso sigue bajo investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y aún no se reportan personas detenidas por el mismo.

Editor: Renato León

