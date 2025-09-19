Puebla capital participa exitosamente en 2.º Simulacro Nacional 2025

Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención en la capital, personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad, encabezadas por el presidente municipal Pepe Chedraui, así como poblanas, poblanos y visitantes, participaron en el 2º Simulacro Nacional 2025, realizado este 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Como parte de este ejercicio se llevó a cabo la evacuación de inmuebles municipales ubicados en el Centro Histórico, como la Sindicatura, Regidores, Tesorería, Secretaría de Economía y Turismo, Secretaría General de Gobierno, el Centro de Atención Municipal (CAM) y la Contraloría Municipal, entre otros.

La capital cuenta con un sistema oficial de alertamiento sísmico del SASMEX, instalado estratégicamente en diversos puntos del municipio con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y medir la capacidad de respuesta de la ciudadanía y las instituciones.

Como parte del macrosimulacro realizado a las 12:00 horas, en la capital se activaron 160 radioreceptores sísmicos instalados estratégicamente en hospitales, escuelas, dependencias gubernamentales, mercados, juntas auxiliares, unidades habitacionales y centrales de autobuses.

Entre ellos se encuentran: Alertamientos sísmicos PA-11, Alertamientos sísmicos PA-20, postes inteligentes, módulos de multialertamiento, entre otros, preparados para brindar a la población una evacuación ordenada y segura.

En Palacio Municipal se evacuaron alrededor de 280 personas, con un tiempo de respuesta de 1 minuto 50 segundos. De las dependencias municipales se evacuaron a más de 9 mil 500 personas, aproximadamente.

El Gobierno de la Ciudad informa que, una vez que se active la alerta sísmica durante el simulacro programado este 19 de septiembre, a las 12:00 h, cualquier sonido oficial de alerta sísmica que se llegara a emitir después de ese horario deberá asumirse como una señal de sismo real.

Por ello, es fundamental estar preparados para evacuar de inmediato y aplicar todos los protocolos correspondientes ante una emergencia real, como parte de las recomendaciones de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.

Te recomendamos: