Producción y ventas de empresas automotrices en Puebla van a la baja

La producción y la venta de las empresas automotrices Audi y Volkswagen que están en Puebla siguen a la baja durante enero a septiembre del año en curso en comparación al año pasado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el Registro Administrativo de la Industria Automotriz publicado este martes, indica que Audi, armadora de lujo localizada en San José Chiapa, produjo 3.3 por ciento menos y vendió 14.7 por ciento menos.

En septiembre produjo 9.1 por ciento menos que en el mismo mes de 2024, con un registro de 14 mil 217 unidades.

Mientras Volkswagen, planta que se encuentra en Cuautlancingo, hizo 18.2 por ciento vehículos menos entre enero y septiembre del año en curso, comparado con el mismo periodo de un año antes, y sus ventas no registraron variación ni positiva ni negativa.

En septiembre produjo 29 mil 202 unidades, 17.7 por ciento menos que en el mismo mes del año pasado.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, durante septiembre 2025:



▪️Se vendieron 117,181 unidades

▪️Se produjeron 355,525 unidades

▪️Se exportaron 314,656 unidades



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/9ZggROAjip — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 7, 2025

La exportación a otros países también es negativa para Audi, al reducirse a 2.1 por ciento y a Volkswagen la caída es de 21 por ciento.

A nivel nacional, las únicas empresas que registraron un aumento de su producción fueron Toyota en un 35.3 por ciento, Ford en un 5.1 por ciento, Kia en 8.5 por ciento y Nissan en 1.9 por ciento, a pesar del cierre de una de sus plantas.

Sin embargo, marcas como Honda cayó su producción en 12 por ciento, Mazda en 10.7 por ciento y Mercedes Benz 10.5 por ciento.

De enero a septiembre, el 78.8 por ciento de la producción automotriz del país se llevó a Estados Unidos, el 11.3 por ciento a Canadá, sólo el 2.9 por ciento a Alemania, 1.1 por ciento a Colombia y 5.9 por ciento al resto de los países, de acuerdo con el informe del Inegi.

Editor: Renato León

