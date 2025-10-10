Presentan libro sobre cultura charra en el Congreso de Puebla

Con el objetivo de fomentar el arte y la cultura de Puebla, así como preservar las tradiciones que exaltan nuestra identidad como mexicanos, el diputado José Luis Figueroa Cortés llevó a cabo una rueda de prensa y un evento protocolario para presentar el libro “El Charro, Poesía y Sentimiento”, de Juan Ramón Gómez y Viveros.

Durante la presentación de esta obra, el diputado José Luis Figueroa destacó la importancia de fomentar nuestras tradiciones y nuestros orígenes como pueblo mexicano.

Por su parte, el autor del libro, Juan Ramón Gómez y Viveros, explicó que su obra consta de 70 poemas, “que están hechos con mucho sentimiento, pero sobre todo, con mucho amor a la tierra mexicana, donde cada texto es un viaje a través del amor, la nostalgia y el orgullo por nuestras raíces”.

Este libro celebra la esencia de la cultura charra y los sentimientos universales que unen corazones. “También describe la esencia del campo mexicano, de la cultura, de las tradiciones, del caballo, del agua de río y de la tierra que nos identifica como mexicanos”, afirmó Juan Ramón Gómez.

Durante la presentación del libro, las diputadas Angélica Alvarado Juárez y Ana Laura Gómez Ramírez señalaron que este tipo de obras, más allá de su valor poético y artístico, son fundamentales para preservar y difundir el deporte nacional por excelencia, que debe ser motivo de identidad para las nuevas generaciones.

