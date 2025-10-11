Diputado Pável Gaspar presenta libro sobre desarrollo rural

Con la finalidad de escuchar y analizar propuestas que permitan fortalecer la transformación del campo poblano, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, promovió una rueda de prensa para presentar el libro “El Desarrollo Rural Sustentable, una necesidad urgente para la entidad”.

Durante esta presentación, el diputado Pável Gaspar señaló que para la LXII Legislatura es primordial trabajar en el tema de la sustentabilidad en el campo poblano, con el objetivo de fortalecer su desarrollo con prácticas que cuiden el medio ambiente, sin descuidar los recursos naturales.

En este sentido, Pedro Ponce Javana, autor del libro, explicó que en su estudio hace una propuesta de políticas públicas para la transformación del campo poblano con sustentabilidad y sostenibilidad.

“A través de una organización horizontal para la producción, con inclusión y gobernanza, con capacitación de enseñanza-aprendizaje, con investigación y acción aplicada para contribuir a resolver las necesidades y los intereses de los productores a nivel regional y estatal”.

Pedro Ponce subrayó la necesidad de trabajar en la multifuncionalidad de la agricultura, que conduzca a una autosuficiencia y soberanía alimentaria.

Te recomendamos: