Retirarán concesión a empresas de grúas y corralones que incumplan nueva normativa

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina advirtió el retiro de concesión a las empresas de grúas y corralones que no cumplan con la nueva normativa que entrará en vigor a más tardar en 30 días, por la que sus servicios de arrastre tendrán un rol y no podrán ser mayores a los 100 kilómetros.



En conferencia de prensa, el mandatario confió en la aprobación de las recientes modificaciones que envió al Legislativo sobre las leyes de Transporte y de Ingresos estatales, para que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) establezca las tarifas de arrastre, grúas y depósitos vehiculare; además informó que en un mes se estará aplicando un nuevo reglamento.



Y es que, dijo, si bien previamente se emitieron las tarifas para grúas y corralones, no se hizo la regulación correspondiente para que los cobros sean justos y transparentes, de manera que siguen existiendo demasiadas quejas sobre sus excesos y abusos.



“A nosotros llegaban infinidad de quejas. Más allá de que los empresarios que inviertan en las grúas tienen derecho a ganar, no quiere decir que eso les da el derecho a abusar”, expresó.



Por eso, Céspedes Peregrina enfatizó que su administración trabaja en un padrón oficial de depósitos vehiculares y en un reglamento que, reveló, permitirá concesionar el servicio de grúas y corralones por tramos carreteros específicos, para que la distancia de arrastre no sea mayor a los 100 kilómetros.



Además dijo que las empresas deberán sujetarse a un rol para dar el servicio de forma ordenada; el cual será realizado por la Secretaría de Movilidad, que contará con una nueva oficina para ello, misma que recibirá y atenderá las quejas de usuarios.



En ese sentido, indicó que los abusos también tienen que ver con los primeros respondientes, por lo que instruyó al secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, reunirse con los alcaldes salientes y entrantes para firmar un convenio, a fin de que se establezca como “nueva normativa estatal y no sea un acto de buena voluntad”.

Clausurarían 175 empresas de grúas y corralones

Por su parte, Héctor Ramírez Leyva, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, dio a conocer que identificaron 253 depósitos de vehículos en el estado, de los cuales 133 ingresaron su solicitud para obtener una de las concesiones que otorgará el gobierno estatal.



No obstante, sólo 78 cuentan con las condiciones materiales y legales para dar un servicio óptimo, por lo que serán las únicas autorizadas, padrón que puede consultarse en la página: smt.puebla.gob.mx/deposito.



Mientras que el resto se consideran empresas irregulares, por lo que ningún primer respondiente, sea policía estatal o municipal, puede contratar sus servicios.



Precisó que en caso de que las empresas de grúas y corralones no cumplan con las tarifas autorizadas, serán acreedoras a una multa de 110 a 120 unidades de Medida y Actualización (UMAs) es decir entre 12 mil y 13 mil pesos.



Aunque si llegaran a reincidir, la SMT revocará la concesión, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Transporte del Estado. Además, aquellas empresas que estén operando sin concesión, serán clausuradas.



Detalló que la información de grúas y depósitos servirá para integrar la plataforma digital que servirá para asignar de manera automática al prestador más cercano al incidente para reducir los costos y brindar certeza y control sobre el rescate y liberación de vehículos; aunque no se precisó cuándo estará lista dicha herramienta.

Editor: Guillermo Leal

