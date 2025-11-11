Pável Gaspar anuncia el Foro de Pueblos y Comunidades Indígenas

El diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, encabezó una rueda de prensa para dar a conocer el Foro de Pueblos y Comunidades Indígenas, que se llevará a cabo el 21 de noviembre en la sede principal del Poder Legislativo.

El evento, convocado por la Comisión para los Festejos de la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla de 1825, se enfocará en el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos, comunidades y mujeres indígenas, en apego a la Constitución Política del Estado.

En este sentido, el diputado Pável Gaspar señaló la importancia de la participación de las mujeres indígenas en este foro, que permitirá escuchar su voz y sus aportaciones, “porque no se puede ver a la entidad poblana sin reconocer a las hermanas y hermanos de los siete pueblos originarios”, afirmó el diputado.

En su participación, la diputada Esther Martínez Romano mencionó que a través del foro y mesas de trabajo se pretende recabar la información integrada por mujeres indígenas, personas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de las siete regiones de los pueblos originarios.

Con la información obtenida se podrá elaborar una memoria que aporte a la Comisión de la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución.

En este evento estuvieron presentes las diputadas Leonela Jazmín Martínez Ayala y Elisa Limon Balderrabano, así como el Secretario General del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera, y el director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas, Oscar Emilio Carranza León.

También se contó con la presencia del fundador del Grupo Indígena Poblano, Rafael Bringas Marrero.

