John Cena gana por primera vez el Campeonato Intercontinental

John Cena se coronó como Campeón Intercontinental en RAW tras derrotar a Dominik Mysterio en un combate improvisado y obtener el único cetro que faltaba en su palmarés, a pocas semanas de su retiro oficial de la lucha libre.

La pelea fue pactada de inmediato por Triple H después de que “Dirty Dom” interrumpiera un mensaje de Cena a la afición de Boston, Massachusetts, quejándose de la intervención de su padre, Rey Mysterio, la semana anterior.

A pesar de que Dominik Mysterio mostró dominio durante el encuentro, sus intentos por retener el cinturón –que incluyeron el uso de una silla y el “619”– no fueron suficientes para doblegar al líder de la “Cenation”.

No obstante, el 17 veces campeón mundial reaccionó a tiempo y, tras recibir un movimiento aéreo, se levantó para aplicar un definitivo “Attitude Adjustment” que le dio la victoria y la anhelada presea en su ciudad natal.

Con este triunfo, John Cena finalmente se convirtió en campeón Grand Slam, luego de haber conquistado en su carrera 14 veces el Campeonato de la WWE, en tres ocasiones el mundial pesado, 5 el estadounidense y 2 el de parejas.

El legendario luchador enfila la recta final de su gira de despedida, la cual incluye tres fechas restantes, para culminar su carrera con un combate final el 13 de diciembre en el Capital One Arena, en Washington DC, Estados Unidos.

