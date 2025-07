Medio Ambiente retira árboles afectados por plagas en Parque Juárez

La ciudad de Puebla enfrenta un déficit de áreas verdes, ante esto, la Secretaría de Medio Ambiente lanzó un programa para revertir dicha falta.

El titular, Iván Herrera, dio algunos detalles sobre el programa de reforestación, asegurando que al cierre de la administración se planea entregar más de 200 mil árboles nuevos.

Desde el pasado 5 de junio, inició el programa “Raíces del Futuro” con el objetivo claro de plantar más de 80 mil árboles nativos durante el primer año.

El propósito es que sean especies endémicas, adaptadas al clima local, para garantizar que crezcan, sobrevivan y puedan alcanzar alturas de hasta 20 metros dentro de algunas décadas.

Herrera señaló que la estrategia está basada en la ciencia y en colaboración con expertos, principalmente egresados de la Universidad de Chapingo.

El enfoque se centra en la restauración ambiental, privilegiando plantas polinizadoras y especies nativas. La siembra se realizará en temporada de lluvias y cada árbol recibirá “lluvia seca”, un hidrogel que retiene la humedad.

La Secretaría, además, busca que la reforestación sea una política ciudadana, que los vecinos se involucren activamente en el cuidado, sobre todo en juntas auxiliares y parques.

Empresas como Home Depot y GNP Seguros han donado y participado en jornadas; este sábado 26 de julio habrá una gran siembra en la junta auxiliar de La Resurrección con 2 mil 500 árboles aportados por GNP.

El control para otorgar permisos de poda o derribo es ahora más estricto. Cuando alguna inmobiliaria solicita retirar árboles, la Secretaría exige revisiones y proyectos para minimizar el impacto ambiental.

Las palmeras secas, sobre todo en avenida Juárez y Analco, serán retiradas. La mayoría no pertenece a la región, no está adaptada al clima y enfrenta plagas para las que ya no existe tratamiento.

En el Parque Juárez se han retirado árboles por plagas y riesgos para la seguridad, descuidadas por administraciones anteriores y sin el debido tratamiento. Por ello, la Secretaría aseguró que la prioridad es tratar de rescatarlos.

En espacios como el parque Juárez, Paseo Bravo, Analco y el Zócalo, la prioridad es asegurar que los árboles estén sanos y no pongan en riesgo a la ciudadanía, sobre todo durante la temporada de lluvias.

