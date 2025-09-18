Lupita Cuautle encabeza novena Mesa Intermunicipal de Seguridad

Con el objetivo de fortalecer la coordinación de estrategias para la prevención y combate a la delincuencia, acceso a la justicia cívica y la mejora en la atención ciudadana, la presidenta municipal, Lupita Cuautle Torres, encabezó la novena Mesa Intermunicipal de Seguridad.

En su mensaje, la edil dio la bienvenida a las y los asistentes y destacó la importancia de mantener una comunicación permanente y una operatividad coordinada entre municipios y autoridades de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de consolidar alianzas sólidas en materia de seguridad y construir entornos tranquilos en cada una de las demarcaciones conurbadas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Luis Flores Fierros, subrayó que el trabajo conjunto y en constante alerta entre las distintas corporaciones de seguridad permite mayor eficacia en el combate frontal a la delincuencia, teniendo siempre como prioridad garantizar ambientes pacíficos para las comunidades y hacer frente a los desafíos día con día.

En este noveno encuentro participaron Rafael Cuautli Deaquino, presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, así como representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de Puebla (C5) y de las Cámaras Empresariales, además de servidoras y servidores públicos de Cuautlancingo, Santa Clara Ocoyucan, Santa Isabel Cholula, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan y San Pedro Cholula.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal robustece la colaboración intermunicipal en materia de seguridad para el bienestar de la población sanandreseña.

Te recomendamos: