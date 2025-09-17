Lupita Cuautle celebra Fiestas Patrias en San Andrés Cholula

Con el objetivo de rendir un homenaje a la historia mexicana y en un ambiente de unidad, tranquilidad y orgullo nacional, la presidenta Lupita Cuautle Torres encabezó las celebraciones del mes patrio en San Andrés Cholula.

Al grito de ¡Viva San Andrés Cholula, viva Puebla, viva México! La alcaldesa convivió con las más de 15 mil familias, servidoras y servidores públicos, así como personas invitadas de diferentes organismos empresariales, de comunicación y de la sociedad civil que se dieron cita en la explanada del zócalo municipal para conmemorar el aniversario CCXV del inicio de la Independencia de México. En su mensaje y sosteniendo la bandera tricolor, resaltó la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad nacional, así también llamó a la unidad y a enaltecer la nación recordando y honrando a las heroínas y héroes que dieron luz a la patria mexicana.

Durante la noche del 15 de septiembre, las y los asistentes disfrutaron de bailables folclóricos, del mariachi Bronce de México, la premiación de las personas embajadoras culturales, además de una amplia variedad de antojitos. El festejo cerró con la presentación del grupo Alacranes Musical, quienes amenizaron con sus éxitos y su característico ritmo duranguense.

Al día siguiente, se llevó a cabo el tradicional desfile por las calles de la cabecera municipal, encabezado por el personal administrativo y operativo del Ayuntamiento y por alumnas y alumnos de distintas instituciones educativas, reuniendo a más de 2 mil participantes en los contingentes. Previo al desfile, la edil Cuautle Torres, acompañada por el síndico municipal, regidoras y regidores, rindieron una Guardia de Honor en memoria de quienes forjaron la libertad e independencia de México, con la bandera ondeando a toda asta en el zócalo municipal.

Cabe mencionar que las actividades del mes patrio comenzaron desde el día 1 de septiembre con la ceremonia cívica, la develación del Bando Solemne y las primeras guardias ante el emblema patrio. Asimismo, se llevaron a cabo actos cívicos como la conmemoración de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec, y continuarán con los izamientos de bandera del 27 de septiembre, por la consumación de la Independencia y el 30 de septiembre, en honor al natalicio de José María Morelos y Pavón.

Es de destacar que las festividades se desarrollaron con saldo blanco, gracias a la coordinación de las distintas áreas de seguridad y protección civil, lo que permitió que la ciudadanía disfrutara estas fechas con alegría y orgullo mexicano.

Con estas acciones, San Andrés Cholula vivió unas fiestas patrias llenas de unión social, sumándose al festejo de todo el país.

