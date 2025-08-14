Lilia Cedillo encabeza segunda etapa de CU2 BUAP

Crecer para fortalecer la educación superior es un sueño que se cumple en Ciudad Universitaria 2 (CU2). A un año de celebrar la creación de esta sede, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, acompañada de su comunidad y de funcionarios universitarios y del gobierno del estado, encabezó la colocación de la primera piedra de lo que será la segunda etapa para este campus, proyectado como un polo de desarrollo tecnológico por el perfil de sus carreras.

En una ceremonia realizada en CU2, la Rectora de la BUAP agradeció el apoyo que el gobierno de Alejandro Armenta Mier ha dado a esta nueva etapa y aseguró que este campus representa una oportunidad para consolidar áreas prioritarias para el desarrollo del país y del estado, a través de sus ingenierías y la tecnología que esto conlleva.

Confío en que estas carreras abrirán la inversión de la industria en nuestra región y el país; además, la construcción de CU2 también sirvió para que pobladores de las comunidades cercanas tuvieran nuevas fuentes de empleo. La doctora Cedillo reiteró su agradecimiento a todos los padres de familia que depositan la confianza en la institución, así como el apoyo de autoridades estatales, municipales y de juntas auxiliares.

“Cuando todos unimos esfuerzos, hacemos un sueño realidad: este es el caso de CU2, en el cual hemos contado con el apoyo y respaldo del gobierno estatal de Alejandro Armenta. Hoy inicia esta segunda etapa, fundamental para abrir a un mayor número de jóvenes la oportunidad de cambiar sus vidas. A los estudiantes les digo que ustedes son nuestro motor”.

Al hablar de los alcances de la segunda etapa de CU2, el director de Infraestructura Educativa, José Daniel Gámez Rodríguez, indicó que se determinó construir 10 edificios, de los cuales este día se inició con cuatro, los cuales albergarán aulas y laboratorios para Ciencias de la Electrónica y Ciencias Químicas.

Por su parte, Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación estatal, en representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, destacó a nombre del mandatario el esfuerzo que la universidad imprime en cada una de sus acciones, señalando que detrás de cada estudiante existe una historia de esfuerzo y sacrificio familiar. Refrendó el compromiso que tiene el gobierno del estado por consolidar esta magna obra que brinda a los jóvenes poblanos una vía para obtener oportunidades que transformen su vida.

Entre las autoridades presentes en este evento destacan la diputada Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib; el secretario de Educación estatal, Manuel Viveros Narciso; Rodrigo Abdala Dartigues, delegado federal de los Programas para el Desarrollo del Estado; José Manuel Contreras de los Santos, secretario de Infraestructura del Estado de Puebla; el diputado local José Luis Figueroa Cortés; Gabriela Sánchez Saavedra, secretaria del Deporte, así como directores de unidades académicas, consejeros, funcionarios y presidentes de juntas auxiliares.

Este miércoles también se realizaron diversas actividades, como música, exposiciones científicas, juegos mecánicos e inflables, como parte de la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de CU2.

Te recomendamos: