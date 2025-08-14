UDLAP y COPARMEX Puebla renuevan convenio de cooperación

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Confederación Patronal de la República Mexicana, delegación Puebla (COPARMEX Puebla), renovaron su acuerdo de cooperación, mediante el cual los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar sus prácticas en la profesión y/o servicio social en alguna de las empresas afiliadas al organismo, mientras que los trabajadores, afiliados y familiares en primer grado obtendrán beneficios académicos.

En un esfuerzo por fortalecer la vinculación entre el sector educativo y el empresarial, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, y la Mtra. Beatriz Camacho Ruíz, presidenta de COPARMEX Puebla, firmaron un convenio de colaboración que simboliza una gran oportunidad para el estado, porque los integrantes de ambas instituciones desarrollarán sus conocimientos y habilidades a través de distintas acciones.

Por un lado, el acuerdo continuará ofreciendo a los estudiantes de la UDLAP la oportunidad de realizar sus prácticas en la profesión y servicio social en empresas afiliadas a la confederación, brindándoles experiencia en un entorno laboral real y facilitando su inserción en el mercado profesional. “Esta alianza nos permite llegar a más empresarios en Puebla, que COPARMEX Puebla comunique estas alianzas a nivel nacional, y que nosotros expandamos las relaciones con otras organizaciones para que nuestros estudiantes puedan hacer prácticas en otros estados de la república”, expresó la Mtra. Paola Soto Torres, directora de Prácticas en la Profesión de la UDLAP, la mejor universidad privada de México.

Por su parte, COPARMEX Puebla obtendrá beneficios para sus trabajadores, afiliados y familiares en primer grado, quienes podrán acceder a programas educativos de licenciatura y maestría ofrecidos por la universidad, con el apoyo educativo del 40% para los programas de la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Ciencias (a excepción de la Licenciatura en Médico Cirujano y la Licenciatura en Enfermería); el 30% para la Escuela de Artes y Humanidades, la Escuela de Ciencias Sociales y la Escuela de Negocios y Economía; además del 15% de descuento para los programas de educación continua.

Al finalizar la firma del convenio, celebrado en la UDLAP, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista llevó a los miembros de COPARMEX Puebla que asistieron como testigos de honor de este evento a un recorrido por las instalaciones de la universidad, entre los que se incluyó la visita al nuevo Centro de Análisis Económico y Estrategias de Inversión (CAEEI).

Cabe recordar que este convenio es el refrendo de un documento firmado desde 2012 y que se renovó en 2021 y en 2025, con lo cual se reafirma el compromiso que tienen ambas instituciones con la educación de calidad, con el fortalecimiento del talento joven y el impulso al desarrollo profesional de sus integrantes a través de la colaboración activa entre el mundo empresarial y la Universidad de las Américas Puebla, institución educativa que cumple 85 años de fundación y 55 de su campus en Puebla.

