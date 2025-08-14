Abre exposición “El Rostro del Autor” en CCU BUAP

Con el propósito de hacer visibles a los autores y compositores mexicanos, quienes con sus canciones han contribuido a gestar la historia musical de nuestro país, fue abierta la exposición El Rosto del Autor, de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), en la Galería de Arte del Complejo Cultural Universitario (CCU).

Durante la inauguración de esta muestra temporal, a la que asistieron algunos de los integrantes de la mesa directiva de dicha asociación, el director del CCU, Flavio Guzmán Sánchez, reconoció la importante labor de los autores mexicanos, cuyo talento ha sido plasmado en canciones que han trascendido las fronteras nacionales.

La exposición está integrada por 107 fotografías de distintos personajes, desde los creadores más famosos de bolero, como María Grever, Agustín Lara y Armando Manzanero, hasta los contemporáneos como Juan Gabriel, Alex Lora, Paty Cantú, Leonel García y Aleks Syntek, entre otros. Además, 20 bustos y 20 objetos personales de personajes como Agustín Lara.

Te recomendamos: