Javier “N” es declarado culpable nuevamente por violencia familiar

Javier N. fue declarado culpable de nuevo por violencia familiar contra Cecilia Monzón y será el 28 de noviembre cuando se debata la condena a la que será acreedor.

Lo anterior tras la reposición de la última audiencia del juicio por violencia familiar de Cecilia Monzón, en la que se emitió un nuevo fallo, después de la lectura del testimonio escrito de la activista en voz de quien lo recibió cuando denunció a su expareja.

La hermana de Cecilia, Helena Monzón, advirtió que buscará la condena máxima y como mínimo los seis años de prisión que ya le habían dictado en la sentencia que fue revocada hace seis meses por un tribunal de apelación poblano.

A través de sus redes sociales, lamentó que, al reponerse, el final de este proceso siga sin considerarse la violencia familiar ejercida contra su sobrino, hijo de Cecilia y Javier N., por lo que sostuvo que discrepa de la decisión de la juzgadora encargada del caso.

“Ha sido un verdadero absurdo lo que nos ha hecho hacer el Poder Judicial del Estado de Puebla; francamente, a la juzgadora le han hecho repetir un trabajo de forma absurda y que no entiendo a quién beneficia ni cómo se beneficia, pero desde luego, no a las víctimas”, dijo.

Te puede interesar: Robos de vehículos en Atzitzintla aumentan 500% en un año, reporta FGE

Explicó que el juicio por feminicidio sigue su curso por separado a siete meses de haber iniciado, aun sin ninguna condena.

Cecilia Monzón denunció a su expareja, el exaspirante al gobierno de Puebla, por violencia familiar en 2021, proceso que no avanzó hasta después del asesinato de la activista en mayo de 2022.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier N. es el autor intelectual del atentado armado que sufrió la abogada en su vehículo, donde murió tras ser baleada por dos sujetos en motocicleta.

Javier N., además del juicio por violencia familiar, enfrenta el de feminicidio junto a su sobrino Jair N., quien es señalado de conducir la motocicleta desde la que Silvestre N. disparó contra la activista.

#Puebla 🚨 Tras la reposición de la última audiencia del juicio por violencia familiar de Cecilia Monzón, el fallo contra Javier N. es declararlo nuevamente culpable y será el 28 de noviembre cuando se debata la condena a la que será acreedor.



Helena Monzón señala que buscará la… pic.twitter.com/ru2afwhsdU — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 23, 2025

Te recomendamos: