Armenta anuncia inauguración de la UDEP para 2026

El gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que será a principios de 2026 cuando inaugure la sede de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP), cuyas obras llevan un avance aproximado del 50 por ciento.

Tras dar el banderazo de salida a los participantes del Maratón Puebla 2025, el mandatario aseguró que la construcción de la Universidad, en el antiguo estadio Ignacio Zaragoza, avanza conforme a los tiempos previstos.

En entrevista, explicó que el proyecto ya opera en su parte académica, pues todas y todos los entrenadores están trabajando, mientras que el inmueble se encuentra en proceso de edificación.

“Es un proyecto de largo alcance. La universidad como institución ya está funcionando; el edificio es un espacio físico que se está construyendo y será de primer nivel. Estamos seguros de que en los primeros meses del próximo año tendremos listo el edificio”, enfatizó.

Afirmó que será “un espacio de primer mundo” y contará con infraestructura de “gran calidad”, pues sostuvo que el deporte es una política de Estado para su administración y por ello visita la obra de manera constante para supervisar los pormenores.

“Ese es el propósito: que Puebla siga siendo referente deportivo y que nuestras y nuestros atletas tengan las mejores oportunidades”, apuntó.

La UDEP es un proyecto que busca consolidar a Puebla como un referente nacional en formación deportiva; sus instalaciones contarán con más de 61 mil metros cuadrados de construcción y una inversión de aproximadamente 730 millones de pesos.

Incluyen 40 aulas y gimnasios; cancha de béisbol, pádel, fútbol americano y fútbol soccer; pista de atletismo y de trote; alberca semiolímpica, auditorio y zona de residencia para alumnos.

​Actualmente, la Universidad ya opera en sedes alternas con una matrícula inicial de 299 estudiantes en licenciaturas como Gestión y Administración de Instituciones Deportivas, Psicología del Deporte, Comunicación Deportiva y Preparación Física en diversas disciplinas.

