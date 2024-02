FGE confirma nuevo proceso penal contra Saúl Huerta por agresión sexual

Este viernes 9 de febrero iniciará otro proceso penal contra el ex diputado federal Saúl Huerta Corona por la agresión sexual contra un menor, sumada a la sentencia de 22 años que recibió por violación.



Así lo afirmó el fiscal Gilberto Higuera Bernal en conferencia de prensa, tras su comparecencia ante diputados locales.



El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció el trabajo del Poder Judicial en esta resolución contra una de las víctimas del ex legislador morenista y dijo que espera sea similar al proceso que recién comenzará.



“Todos los casos tienen que llegar a ese momento, a esta etapa, a la judicialización de los casos, le reconozco el trabajo, así como he hecho críticas y planteado alternativas para coordinar el trabajo de la fiscalía con el Poder Judicial para llevar a buen cause todos los casos de delitos, hoy reconozco el trabajo del Poder Judicial”, declaró.



El miércoles pasado, los representantes legales de tres víctimas dieron a conocer que el ex diputado federal morenista fue sentenciado a 22 años de prisión, condena que apelarán para que sea duplicada.



Sobre Huerta Corona pesan dos denuncias más, una en la entidad poblana y otra en Ciudad de México, en donde se encuentra recluido.

Agresión ocurrió en 2018

A través de un comunicado de prensa, la FGE detalló que la sentencia contra el ex legislador fue por un caso ocurrido el 29 de marzo de 2018.



De acuerdo con el órgano de procuración y justicia, el ex diputado citó a la víctima de 17 años de edad en una notaría ubicada en El Carmen para una oferta de trabajo como chofer particular, al aceptar el empleo invitó al adolescente a comer a una marisquería donde lo incitó a tomar bebidas embriagantes.



Después de ello, lo llevó a unos baños de vapor en la colonia Guadalupe Hidalgo, donde lo agredió sexualmente.



El político lo amenazó con causarle daño a su familia si lo denunciaba, por lo que el adolescente emigró a Estados Unidos, en donde denunció el 9 de agosto de 2021 en el Consulado de México en San Bernardino, California.



Huerta Corona tendrá que pagar una multa de 26 mil 195 pesos y un pago de reparación del daño a la víctima por 241 mil 800 pesos.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal