Fiscal rechaza que exista persecución política contra Jesús Zaldívar

La Fiscalía General del Estado no fabrica ni crea delitos a las personas, recibe denuncias y las investiga sin ver ninguna filiación política o pertenencia a organizaciones o partidos, afirmó el fiscal Gilberto Higuera Bernal.



Higuera Bernal rechazó que haya una persecución política en contra de alguna persona, en referencia al proceso legal contra el dirigente municipal de Acción Nacional, Jesús Zaldívar Benavidez, quien denunció ser un perseguido político.



“En la Fiscalía no podemos fabricar, no podemos inculpar, ni crear delitos a las personas, no es posible hacer eso, lo que nosotros hacemos es recibir denuncias, y en este caso en particular hubo denuncia”, afirmó.



El titular de la FGE señaló que toda denuncia se debe de investigar y en caso de ser necesario, ejercer acción penal contra la persona señalada sin tomar en cuenta si milita en un partido.



Higuera Bernal defendió el trabajo de la FGE al aseverar que sólo proceden contra las personas contra las que hay pruebas.



Sin embargo, el titular de la FGE no detalló los delitos por los cuales el panista es investigado, aunque Zaldívar Benítez refirió que se trata de asuntos que se encuentran ante la Fiscalía Anticorrupción denunciados de manera anónima.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal