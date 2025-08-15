Familias de Zacatlán bailan más de 6 horas en “El evento salvaje”

Por más de seis horas, las familias de Zacatlán vibraron al ritmo de las cumbias y la banda durante “El evento salvaje”, organizado por Radio Lobo y que tuvo como presentación estelar a Tierra Sagrada.

A pesar de la jornada laboral que muchos zacatecos tuvieron desde temprano, la desvelada y la cruda no fueron impedimento para que aprovecharan cada momento del evento, disfrutando y bailando hasta el amanecer.

Los amigos del Oxxo de San Pedro Atmatla comentaron a este medio que, aunque estaban muy desvelados, la emoción y la energía del evento les permitieron bailar durante horas sin descanso.

El espectáculo comenzó a las 8 de la noche y concluyó después de las 2 de la mañana, tiempo durante el cual la multitud se mantuvo animada y entregada al baile. Incluso quienes estaban en sus hogares.

