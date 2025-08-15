Detienen a “Lord Pádel” y su familia por intento de homicidio

Alejandro Germán “N”, conocido como “Lord Pádel”, junto a su esposa Karla Alejandra “N”, su hijo Germán “N” y su socio Othón “N”, fueron detenidos en el Aeropuerto de Cancún. Están bajo investigación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada tras un incidente ocurrido el 19 de julio, cuando un video en redes sociales mostró una agresión contra un profesor durante un torneo de pádel en Atizapán de Zaragoza.

Durante su arresto, dos de los detenidos presentaron copias de un recurso de amparo, aunque no han recibido notificación formal al respecto. Todos fueron trasladados a una sede ministerial para continuar con el proceso legal correspondiente.

La detención fue el resultado de una acción coordinada entre la Fiscalía del Estado de México, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Quintana Roo y la Interpol, lo que resalta la gravedad del caso y la colaboración interinstitucional en la búsqueda de justicia.

