Incendios en España causan 3 muertes y miles de evacuaciones

La ola de incendios en España ha devastado más de 115 mil hectáreas, resultando en la muerte de tres personas y el desalojo de miles. Estos incendios, que comenzaron en agosto, han afectado principalmente a las comunidades de Ourense, Zamora y Extremadura.

Los incendios más destacados se encuentran en Ourense y Zamora, donde la situación sigue siendo crítica. En León, aunque la situación ha mejorado, se reportan evacuaciones en varias localidades. La Dirección General de Tráfico ha informado sobre 12 carreteras cortadas debido a los incendios.

El Gobierno central ha decidido no declarar el estado de emergencia, aunque ha advertido que actuará si la situación se descontrola en alguna comunidad autónoma. Hasta ahora, se han contabilizado 18 incendios activos en Castilla y León.

El incendio en Zamora ha arrasado más de 11 mil hectáreas desde su inicio el pasado domingo. La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

En Ourense, los incendios han alcanzado dimensiones históricas, con un solo incendio que ha quemado 10 mil 500 hectáreas. Las brigadas de refuerzo están trabajando arduamente para controlar la situación, aunque los esfuerzos se ven complicados por las condiciones meteorológicas.

El incendio de Jarilla en Cáceres ha reactivado preocupaciones, aunque se esperan mejores condiciones para continuar con las labores de extinción. Hasta el momento, se han quemado aproximadamente 4 mil 600 hectáreas en esta área.

Las autoridades continúan trabajando para contener los incendios y se espera que la situación mejore en los próximos días. Sin embargo, el impacto de estos incendios ya se siente en muchas comunidades afectadas.

