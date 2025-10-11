Donald Trump en “excelente estado de salud” tras chequeo médico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en “excelente estado de salud” tras su segundo chequeo médico de este año, confirmó su médico este viernes.

Trump, de 79 años y el mandatario de mayor edad en la historia de Estados Unidos al momento de su elección, recibió atención médica en el Centro Militar Walter Reed, ubicado en las afueras de Washington D. C.

Su médico, el capitán de la Marina Sean Barbabella, difundió un comunicado donde destacó que Trump muestra un notable estado de salud y que su “edad cardiaca” es aproximadamente 14 años menor que su edad real.

El reporte señala que el presidente mantiene un buen rendimiento cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico. Además, recibió vacunas de refuerzo contra la influenza y el COVID-19.

Te puede interesar: Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte como presidenta

Este examen médico se realizó tres meses después de que el magnate fuera diagnosticado con una afección venosa común, una condición benigna que la Casa Blanca ya confirmó.

Tras el último chequeo, el gobierno aseguró que Trump tiene una estructura y función cardíaca normales, sin indicios de falla cardíaca, insuficiencia renal o enfermedad sistémica.

El presidente ha insistido en que se siente en buena forma física y mental, reiterando su compromiso con una agenda sin limitaciones, en contraste con su predecesor, el expresidente Joe Biden.

Te recomendamos: