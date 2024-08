Descartan complicidad de FGE y Eduardo N en proceso por acoso sexual

El fiscal Gilberto Higuera Bernal descartó que haya complicidad entre la institución que preside con el diputado local Eduardo N. en el proceso por acoso sexual que enfrenta y aseguró que se va a proceder conforme a derecho.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó que revisará cuál es el estado de la denuncia por parte de Erika de la Vega, lo cual dijo desconoce e indicó que llevarán al tribunal que corresponda todos los casos que así procedan, ya que no tienen limitación alguna para ello.

“Lamento mucho que se pueda llegar a pensar eso de colusiones o protección, no, no la hay, no hay para nadie protección”, declaró.

#Seguridad 🚔 El fiscal Gilberto Higuera Bernal señala que revisará el proceso contra el diputado local @AlcantaraEdu1 y descarta complicidad de la institución.



Vía @lupjmendez

El miércoles 31 de julio se difirió la audiencia de imputación contra el legislador local, debido a un cambio de última hora del ministerio público, por lo que fue reprogramada para el lunes 5 de agosto.

Erika de la Vega acusó que hay una “aparente complicidad” entre la FGE y el diputado local, al que calificó como un “hombre influyente”, quien ha logrado alargar el proceso que lleva más de tres años.

La afectada denunció en 2021 al panista, debido a que lo señaló de hacerle peticiones sexuales y económicas a cambio de otorgarle una candidatura.

