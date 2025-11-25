Congreso de Puebla revisará ley para permitir “arrancones legales”

El Congreso del Estado analizará el marco jurídico para regular los “arrancones” en Puebla, luego de que el gobierno estatal anunció la construcción de una pista para que se realicen carreras legales de automóviles.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, adelantó que el Poder Legislativo también participará en el tema, como una alternativa para inhibir los arrancones clandestinos.

El coordinador de la bancada de Morena lamentó la muerte de los dos jóvenes que chocaron sobre la Vía Atlixcáyotl durante la madrugada del sábado, tras exceder los límites de velocidad.

Al respecto, consideró positiva la propuesta realizada por el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, para permitir carreras legales en el Autódromo Miguel E. Abed, ubicado en Amozoc.

Adicionalmente, el Gobierno del Estado planteó la construcción de una pista de cuarto de milla para que las personas interesadas puedan llevar a cabo los “arrancones” de forma regulada.

En lo que corresponde al Congreso local, el diputado Pável Gaspar señaló que revisarán la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para que las carreras puedan llevarse a cabo en la entidad de forma legal y segura.

El presidente consideró que la prohibición total de los “arrancones” seguirá propiciando las carreras clandestinas en la capital poblana y otros municipios de la zona conurbada, por lo que es necesario optar por la regulación.

“Hoy en este momento nos obliga a los diputados revisar cómo está la ley y darles un mejor marco jurídico; vamos a pedir a la comisión que revise el tema. Hay que darles salidas, porque aunque se prohíbe, la juventud va a buscar”, comentó en entrevista.

