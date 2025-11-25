Uber podría dejar de operar en Puebla este 15 de diciembre

La secretaria de Transporte y Movilidad de Puebla, Silvia Tanús Osorio, advirtió que 7 mil unidades de Uber en el estado podrían dejar de operar en la entidad debido a que está por vencer su permiso para circular y la empresa no ha mostrado disposición para renovarlo.

En entrevista, la funcionaria estatal informó que el contrato de 10 años que Uber tiene con el Gobierno del Estado de Puebla vence exactamente el 15 de diciembre de este año.

Sin embargo, la empresa no ha buscado una reunión con las autoridades estatales y se ha amparado para no cumplir con los requisitos y responsabilidades que exige la ley con el objetivo de mejorar el servicio a los ciudadanos.

La principal y más importante de estas nuevas condiciones, dijo, es la exigencia de que Uber otorgue seguridad social a sus socios conductores, un requisito de carácter federal.

​”Uber, precisamente, este año vence el contrato que tienen con el Gobierno del Estado, es de 10 años… y sí, ellos ya se ampararon contra todas las medidas que nosotros tomamos, y con mucha pena, en Puebla, son bienvenidos. Sin embargo, la empresa tiene que asumir sus responsabilidades y tiene que cumplir con el Gobierno del Estado”, enfatizó.

​Silvia Tanús indicó que las autoridades estatales están abiertas a reunirse con los representantes de la plataforma de taxis ejecutivos para discutir la situación y las nuevas condiciones que deben acatar.

​No obstante, advirtió que si no se concreta una reunión antes de la fecha límite, se le retiraría el permiso para operar en la entidad, lo que significaría que al menos 7 mil unidades dejarían de prestar servicio en la entidad.

