Congreso de Puebla analiza destitución del edil de Calpan

El Congreso de Puebla analiza proceder con la destitución del presidente municipal de San Andrés Calpan, Vicente Sánchez Méndez, ante las denuncias que enfrenta por violencia política de género en contra de sus compañeras de Cabildo.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Julio Huerta Gómez, confirmó que el jueves pasado sostuvo una reunión con las regidoras Liliana Caro Velázquez y Mercedes Canto Lorenzo, y con la síndica municipal, Lizeth Méndez Popoca.

Apuntó que las tres le expusieron las agresiones que han sufrido por parte del alcalde de Calpan, además de informarle que ya presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En ese sentido, el diputado les solicitó aportar más información, pruebas y los folios de las carpetas de investigación, para que la Comisión de Gobernación tenga elementos para actuar en consecuencia.

El legislador adelantó que el tema será analizado en las siguientes semanas y, en caso de contar con los elementos jurídicos suficientes, procederían con la revocación de mandato de Vicente Sánchez.

Además, afirmó que el Poder Legislativo actuará conforme a derecho y no se protegerá al edil por ser emanado del partido Morena.

“Les pedimos más información, los números de las carpetas de investigación y los expedientes para que nosotros nos aboquemos a hacer un análisis objetivo del asunto. Y no, nada que ver con que si es de Morena o no es de Morena”, dijo en entrevista.

Julio Huerta aclaró que este procedimiento es independiente al que inició en mayo, cuando el Cabildo de Calpan presentó una solicitud ante el Congreso local para la remoción del alcalde.

En ese momento, los regidores aprobaron la revocación de mandato por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del municipio.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación estatal y el Poder Legislativo consideraron ilegal dicha acción, ya que el procedimiento de destitución debe aprobarse por los diputados.

