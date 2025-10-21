Alcalde de Calpan es señalado por violencia familiar y política de género

Además de incurrir en violencia política de género en contra de sus compañeras de Cabildo, el presidente municipal de San Andrés Calpan, Vicente Sánchez Méndez, ejerce violencia familiar en agravio de sus hijos menores de edad.

Por medio de un video que se filtró en el mes de junio, el edil emanado de Morena fue exhibido insultando a uno de sus hijos al interior de su vivienda.

En la grabación de casi tres minutos, se escucha que el enojo fue motivado por una tarea que el menor incumplió en su casa.

Al estar en desacuerdo con las acciones, el alcalde califica a su hijo como “estúpido, idiota, tarado, inútil, bueno para nada, zángano y pendejo”.

A la par, le reprocha que lo tenga que estar manteniendo, pagando comida y escuela, aunque es su obligación como padre.

“¿Para qué puta madre me parto la madre, casa, terrenos y su puta madre, si tengo puros zánganos y pendejos? Yo no tengo necesidad de estar sufriendo, pendejo”, expresa.

Vicente Sánchez continúa con los gritos e insultos a pesar de que personas externas van pasando por el domicilio.

Su esposa defiende al adolescente y finalmente le pide que suba al segundo piso de la casa, en un intento por frenar las agresiones.

“Sales de la escuela, un niño bien estudiado, pero bien pendejo en su casa. Un estúpido idiota que ya va a entrar a un trabajo en su escuela y aquí en su casa es un pendejo, idiota e inútil”, comenta.

Las actitudes prepotentes de Sánchez Méndez se replican en los ámbitos familiar y laboral, como alcalde de San Andrés Calpan.

El edil ha ejercido violencia política en razón de género en contra de dos regidoras y la síndica municipal, a quienes también ha insultado con palabras altisonantes, según consta en grabaciones.

Además, ha obstaculizado su trabajo en el Ayuntamiento de Calpan, limita sus participaciones en sesiones de Cabildo y ordena vigilarlas en actividades fuera del horario laboral.

