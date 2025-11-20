Congreso de Durango prohíbe cirugías estéticas en menores

El Congreso de Durango aprobó este miércoles la denominada “Ley Nicole”, que prohíbe la realización de cirugías estéticas en menores de 18 años, con el objetivo de proteger la integridad, salud y vida de niñas, niños y adolescentes en el estado.

La iniciativa, presentada por la diputada Sandra Amaya Rosales, fue avalada con 23 votos a favor y establece penas de 4 a 8 años de prisión para quien realice estos procedimientos, además de 2 a 6 años para quienes ejerzan ilegalmente profesiones médicas.

No obstante, la legislación contempla excepciones para procedimientos que tengan como finalidad mejorar las condiciones de vida del paciente, como en casos derivados de accidentes o enfermedades que requieran reconstrucción.

La aprobación de esta ley ocurre dos meses después del fallecimiento de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que perdió la vida el 20 de septiembre al ser sometida a tres procedimientos en una misma intervención.

El caso generó indignación nacional al revelarse que las cirugías fueron realizadas por el padrastro de la menor, cirujano plástico, con la participación de su madre, quien, sin tener formación médica, colaboró en el procedimiento.

El padre de la adolescente, César Arellano, denunció que nunca autorizó la cirugía y que intentaron ocultarle las causas del deceso, lo que detonó el debate sobre la regulación en menores y el ejercicio ilegal de la medicina.

🟣 ¡Unanimidad por la protección de nuestra niñez; aprobamos Ley Nicole!



En el Pleno del Congreso del Estado, aprobamos la Ley Nicole, una reforma que protege la vida e integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes, prohibiendo cualquier intervención quirúrgica estética en… pic.twitter.com/ag8kH8C5W8 — Sandra Amaya (@Sandra12Amaya) November 19, 2025

