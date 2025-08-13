Asesinan a hombre frente a su pareja en Tehuacán

Un hombre de nacionalidad mexicana y canadiense fue asesinado a disparos en el municipio de Tehuacán, en lo que se presume que habría sido un ataque directo.

La víctima se encontraba en compañía de su pareja sentimental la noche del martes, cuando presuntamente dos hombres en motocicleta los interceptaron y abrieron fuego, disparando al menos nueve ocasiones contra el masculino.

Cuatro de las balas lograron impactar al hoy occiso, identificado como Francisco José “N“, de 52 años de edad, cuyo cuerpo quedó tirado en la vía pública, mientras que su pareja resultó ilesa.

La mujer y testigos, llamaron a emergencia, mientras que los responsables escapaban de la zona perteneciente a la colonia La Pedrera. Paramédicos y agentes de seguridad pública local y federal, llegaron hasta el lugar de los hechos, confirmaron el deceso de la víctima y realizaron un operativo de búsqueda.

Los criminales no fueron localizados y la Fiscalía General del Estado (FGE) dio inicio a una serie de diligencias para conocer los motivos de este delito.

Trascendió que el hoy occiso se dedicaba a la venta y compra de inmueble, y que además, contaba con antecedentes penales.

