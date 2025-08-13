Vuelca camioneta de valores en la México-Puebla

La volcadura de un camión de valores sobre la autopista México-Puebla generó un intenso caos vial durante la mañana de este miércoles, así como una fuerte movilización de elementos de seguridad para atender a los tripulantes de la unidad.

El hecho se presentó en el kilómetro 87, a la altura de la comunidad de Santa Catarina Hueyatzacoalco, en San Martín Texmelucan, con dirección a la ciudad de Puebla. Testigos reportaron que una mala maniobra por parte del conductor provocó que el vehículo terminara volcado sobre la cinta asfáltica.

La situación generó la movilización de paramédicos de CAPUFE, quienes al arribar al lugar se percataron de que la unidad siniestrada era una camioneta de valores, por lo que utilizaron equipo hidráulico para realizar el rescate de los lesionados que se encontraban en el interior de la unidad.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes abanderaron y resguardaron la zona mientras se llevaban a cabo los trabajos para el rescate de los lesionados y el retiro de la unidad volcada.

Por al menos una hora, la circulación estuvo completamente cerrada, lo que provocó una intensa carga vehicular con largas filas de vehículos varados.

#Seguridad 🚚 Una camioneta de valores volcó esta mañana en el kilómetro 87 de la autopista México-Puebla, lo que provocó la obstrucción de un carril. pic.twitter.com/9zrMJrrqoE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 13, 2025

Te recomendamos: