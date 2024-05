AMLO suspenderá mañaneras por elecciones presidenciales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que suspenderá sus conferencias matutinas los días 30 y 31 de mayo debido a las elecciones presidenciales del 2 de junio.

En su lugar, realizará una “gira cultural” esos días y un evento privado por el Día de la Marina en las Islas Marías: “El miércoles a las 12 de la noche es el último día para hacer campaña, que es 29, vamos a tener conferencia ese día, pero ya no el jueves ni el viernes, tengo una gira, pero de otro tipo, cultural, no me va a ver nadie, para que quede claro”, explicó.

Además, también propuso retirar las mañaneras de los canales oficiales para evitar sanciones del Tribunal Electoral, y reiteró su compromiso de mejorar el sistema de salud antes de finalizar su mandato pues, programó un recorrido por todo el país para revisar los centros médicos.

“Ya mandé la carta para que me expliquen cómo editar las mañaneras, ayer se mandó, para ver si se pone como condición el que se vea las ‘mañaneras’ y que al día siguiente la bajemos completa, lo podemos hacer, la bajamos diario, que quedé 24 horas, la bajamos y ya para el día 3 (junio), vamos a hablar, porque ahora si ya no nos van a poder cepillar”, apuntó López Obrador.

Por Redacción

Editor: Carlos Jurado

