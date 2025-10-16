117 unidades de maquinaria operan en la Sierra Norte para atender emergencia

Ante medios de comunicación nacionales, el gobernador Alejandro Armenta resaltó la importancia de mantener 117 unidades de maquinaria en las microrregiones para atender de forma oportuna e inmediata a los 23 municipios afectados por las torrenciales lluvias en la Sierra Norte de la entidad. Por lo que en el corte del séptimo día de la contingencia, ya no hay municipios incomunicados.

El mandatario estatal afirmó que la inversión en maquinaria asciende a 579 millones de pesos, y que tenerla en territorio era fundamental para liberar los accesos a las cabeceras municipales lo más pronto posible, pues se convierten en centros de operación desde donde se distribuyen los apoyos y se restablecen los servicios. Por ello, explicó que de manera emergente se han tenido que conseguir 30 camiones de volteo y 15 retroexcavadoras especiales para recoger el lodo que ya se retiró de las casas. Señaló que se han entregado casi 50 mil apoyos de contingencia a las y los damnificados; además, se mantienen bajo resguardo en los 12 albergues establecidos a más de mil 600 personas que registraron pérdidas o daños en sus viviendas.

Respecto a las aeronaves que actualmente prestan servicio para el puente aéreo, el gobernador Alejandro Armenta mencionó que se destinaron 2 de CONAGUA, están en funcionamiento 3 del Gobierno del Estado, 4 de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y 2 de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Agregó que estados como Quintana Roo, Oaxaca, Morelos, Guerrero, así como la iniciativa privada como COPARMEX Puebla, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), establecimientos comerciales, así como la sociedad civil, apoyan con víveres para las familias que requieren de esos apoyos.

El mandatario informó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se mantiene pendiente y con un apoyo contundente a través de funcionarios del Gobierno federal como el director del IMSS-Bienestar, Zoé Robledo; el secretario de Salud federal, David Kershenobich, en el municipio de Tlacuilotepec; se espera la visita del secretario de Agricultura, Julio Berdegué; además de que continúa en territorio poblano la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, reiteró que las 117 unidades de los Módulos de Maquinaria corresponden a la Secretaría de Infraestructura estatal, a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal, al Ejército Mexicano y a apoyos ciudadanos. Esto ha permitido remover más de 21 mil metros cúbicos de lodo; liberar casi 9 mil avenidas y calles; desazolvar casi 500 viviendas; además de liberar 19 tramos carreteros en 8 municipios como Francisco Z. Mena, Zihuateutla, Xicotepec, Huauchinango, Naupan, Pahuatlán, Tlacuilotepec y Eloxochitlán.

Finalmente, reconoció que en 6 municipios siguen aisladas 21 de 77 comunidades, por lo que se avanza en restablecer caminos alternos. Parcialmente se mantienen incomunicados los municipios de Pahuatlán, Huauchinango, Zacatlán, Francisco Z. Mena, Naupan y Zihuateutla.

