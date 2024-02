Toby Keith, cantante de country, fallece a los 62 Años

El artista de música country, Toby Keith, conocido por sus éxitos en las listas de ventas en Estados Unidos, falleció a los 62 años este lunes debido a un cáncer de estómago, según confirmó su web oficial.

“Toby Keith falleció la pasada noche en paz y rodeado por su familia”, señala el comunicado publicado en la cuenta de X del cantante.

Keith, nació en Clinton en 1961 y alcanzó el éxito en 1993 con su primer sencillo “Should’ve Been a Cowboy”, uno de los grandes “hits” de su carrera. Vendió alrededor de 40 millones de discos, con cinco de sus álbumes alcanzó el número 1 en la lista de género country en Estados Unidos.

Entre sus canciones más destacadas se encuentran “As Good As I Once Was”, “Beer For My Horses”, “He Ain’t Worth Missing” y “A Little Less Talk and a Lot More Action”. Además, su tema “Courtesy Of The Red, White And Blue“, lanzado tras los ataques del 11 de septiembre, generó controversia por su mensaje patriótico.

Keith, quien reveló su diagnóstico de cáncer en 2022, dejó un legado musical. Actuó para las fuerzas armadas estadounidenses en el extranjero y regaló sillas de ruedas a veteranos heridos. Su apoyo a las tropas trascendió la política, ya que fue galardonado en 2021 con la Medalla Nacional de las Artes por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por Redacción

Editora: Mafer Montes

