Tildan de racista campaña publicitaria de Sydney Sweeney

La famosa actriz estadounidense, Sydney Sweeney, vuelve a estar en boca de propios y extraños, esta vez no solo por su sensualidad y atractivo físico, sino también por protagonizar una campaña publicitaria que muchos están tildando de racista.

La campaña es para la compañía de ropa American Eagle, la cual lanzó una serie de anuncios audiovisuales en donde a la actriz se le ve vistiendo la ropa de mezclilla de la reconocida marca estadounidense e invitando al público a comprar sus productos.

No obstante, la controversia surge debido al eslogan que se usa en los videos e imágenes donde aparece la artista promocionando los productos; la frase es: “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, que puede traducirse a “Sydney Sweeney tiene unos pantalones de mezclilla estupendos”; no obstante, aquella frase suena igual a “Sydney Sweeney Has Great Geans”, que se traduce como “Sydney Sweeney tiene estupendos genes”.

Aquella frase ha sido tildada por muchos de racista, pues vale la pena recordar que los genes van ligados a las características y rasgos físicos que una persona posee, como el color de sus ojos, el pelo, la forma de su nariz, etc.

“Los genes se transmiten de padres a hijos y a menudo determinan características como el color del cabello, la personalidad e incluso el color de los ojos. “Mis genes son azules”, afirmó la artista mientras vestía los pantalones de mezclilla en el anuncio.

De manera que los comerciales parecerían estar exaltando las cualidades físicas que posee su protagonista, como sus ojos azules, tez blanca, cuerpo delgado y cabello rubio, rasgos que históricamente han sido los estándares de belleza en Occidente, de la mano del menosprecio y discriminación de otro tipo de características físicas.

Por lo que muchos acusan a la marca de abogar por un solo arquetipo de apariencia física, dejando de lado la diversidad. Mucho contrasta esta campaña con anteriores donde predominaba lo “woke” y se trataba de ser lo más incluyente posible en la publicidad.

Por otro lado, la campaña ha sido bien recibida y las ventas de American Eagle habrían repuntado un 20% durante esta semana, en contraposición a finales de enero de este año, cuando la compañía registró pérdidas de 40%.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

