Legionarios de Cristo piden disculpas a víctimas de Marcial Maciel

El reciente estreno en HBO Max de la serie documental “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, que relata el historial de abusos del padre contra al menos 60 menores, motivó a la congregación de los Legionarios de Cristo a difundir un comunicado en el que reconocen la valentía de quienes decidieron alzar la voz y compartir sus testimonios.

En su comunicado oficial, la congregación de los Legionarios de Cristo recordó que en 2022 accedió a la solicitud de la productora para participar en una serie de entrevistas. Esta decisión, señalaron, se tomó bajo los principios de responsabilidad y transparencia, con el fin de ofrecer datos verificados y dar cuenta de los procesos internos de reforma que han llevado a cabo.

Los Legionarios de Cristo reiteraron las disculpas que ya habían formulado en 2014 y 2020, y admitieron con pesar que fallaron en otorgar credibilidad desde un inicio a las denuncias contra el padre Maciel. Reconocieron además que su silencio prolongado y las dudas posteriores al comunicar los hechos, tanto a sus propios miembros como al público, contribuyeron a aumentar la incertidumbre en las víctimas y en la sociedad.

La congregación pidió disculpas por estos errores de criterio y deficiencias en el proceso de información, al reconocer que esas omisiones profundizaron el sufrimiento de quienes alzaron la voz.

