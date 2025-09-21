Rescatan a mujer privada de la libertad en Tehuacán

Durante el día viernes 19 de septiembre, Amalia Elena G fue privada de la libertad por al menos tres hombres en calles de Tehuacán, su familia denunció de inmediato lo ocurrido y un despliegue operativo facilitó su localización y rescate.

La mujer de 57 años caminaba por la calle Epicuro de la colonia Movimiento Antorchista Nacional, cuando fue interceptada por un vehículo Nissan, Tsuru de color gris con franjas negras, del cual descendió un hombre con sudadera de color rojo.

El masculino presuntamente solicitó ayuda de Amalia para encontrar una ubicación en el área, sin embargo, cuando la mujer explicaba esto, un segundo hombre bajó del vehículo. Aunque ella intentó escapar, fue capturada y los agresores la obligaron a subir a la unidad, en la que aparentemente un tercer sujeto ya los esperaba para salir de la colonia.

Poco después de esto, los familiares de Amalia comenzaron su búsqueda debido a que la mujer no llegaba a casa; no obstante, al encontrar sus pertenencias en el piso y revisar los videos de cámaras de seguridad notaron lo ocurrido y denunciaron esta privación de la libertad ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

La propia Fiscalía inició un proceso de investigación y emitió una ficha de búsqueda con la intención de facilitar la ubicación de la víctima, además de que se desplegó un operativo para encontrar a la mujer.

Aunque hasta ahora no se ha expuesto la manera o punto donde fue ubicada, trascendió que la víctima ya fue localizada y puesta bajo resguardo de las autoridades, mientras que, aparentemente habría por lo menos un detenido por este caso.

