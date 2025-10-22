Reddit demanda a empresas de IA por extraer datos de usuarios

Reddit interpuso una demanda federal en Nueva York contra la empresa de inteligencia artificial Perplexity AI y tres entidades más -la lituana Oxylabs UAB, el dominio AWMProxy y la startup texana SerpApi- por presuntamente participar en un esquema “ilegal a escala industrial” para extraer comentarios de millones de usuarios con fines comerciales.

Ben Lee, director legal de Reddit, acusó a las empresas de eludir las protecciones tecnológicas de la plataforma para “robar datos y venderlos a clientes ávidos de material de entrenamiento”, describiendo a Reddit como “una de las colecciones más grandes y dinámicas de conversación humana jamás creadas”.

La demanda alega que los acusados evaden las medidas antiextracción mediante el enmascaramiento de identidades y la extracción de contenido a través de los resultados de búsqueda de Google.

Perplexity AI, creadora de un chatbot que compite con Google y ChatGPT, respondió que “siempre luchará vigorosamente por los derechos de los usuarios a acceder libre y justamente al conocimiento público”, aunque confirmó no haber recibido formalmente la demanda.

Esta acción legal representa la segunda que presenta Reddit contra empresas de IA, después de haber demandado a Anthropic en junio pasado.

La plataforma ha establecido previamente acuerdos de licencia con Google y OpenAI, quienes pagan por entrenar sus sistemas de IA con los comentarios públicos de los más de 100 millones de usuarios diarios de Reddit.

