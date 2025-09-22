Puebla tendría hasta 5 mil 500 mdp adicionales de presupuesto en 2026

Para el ejercicio fiscal de 2026, Puebla podría obtener un aumento de hasta 5 mil 500 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero se buscarán más recursos para proyectos de agua y seguridad.

Así lo dio a conocer el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien comentó que para el siguiente año se estima que la entidad reciba entre 5 mil y 5 mil 500 millones de pesos más de presupuesto, en comparación a lo que la Federación le destinó en 2025.

Sin embargo, explicó que trabajan con los titulares de las dependencias estatales en la revisión de la cartera de proyectos para presentar algunos de ellos a legisladores federales y conseguir recursos adicionales.

“Teniendo esta información actualizada vamos a solicitar con las y los legisladores federales que nos ayuden para que ahora que tienen la discusión del Presupuesto de Egresos, Puebla pueda contar con un mayor presupuesto”, apuntó.

En ese sentido, afirmó que las prioridades de la administración estatal son la seguridad y el agua, por lo que expondrían una serie de proyectos muy concretos ante la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aunque no precisó si los proyectos serían para mejorar el suministro o el saneamiento de aguas residuales, dijo que se trata de una inversión multianual para los próximo 5 años de la administración estatal y que sería de forma conjunta con la Federación.

Cabe mencionar que, la titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), Josefina Morales Guerrero, indicó que el Paquete Económico para 2026 alcanzaría los 130 mil millones de pesos, que contemplaría recursos para el programa de Obra Comunitario y el Cablebús.

