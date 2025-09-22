Lalo Rivera no solventa observaciones por más de 200 mdp en su gestión

El expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, no solventó, dentro de los plazos legales, las observaciones por más de 200 millones de pesos, que implicarían un posible daño patrimonial en su administración.

Así lo informó la diputada federal Nora Merino Escamilla, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados.

En entrevista, la legisladora indicó que el ex edil, emanado del PAN, tenía hasta el último día de agosto para aclarar las anomalías que fueron detectadas por la ASF, pero no lo hizo.

Las presuntas irregularidades se desprenden de las Cuentas Públicas 2022 y 2023, que también abarca la gestión de Adán Domínguez Sánchez como alcalde suplente.

Entre las observaciones registradas, se encuentran transferencias injustificadas, gastos irregulares y contratos de obra pública sin la documentación adecuada.

Bajo ese escenario, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) explicó que el órgano fiscalizador debe revisar la documentación disponible y determinar la que faltó por entregar por parte del panista.

En ese sentido, se determinaría si otorgan un nuevo plazo para que el exalcalde termine de subsanar las anomalías, o si podrían aplicar posibles sanciones en su contra.

“Ya se vencieron los tiempos para solventar de Eduardo Rivera de este presunto desfalco 200 millones de pesos al erario de la capital, no estuvieron solventados de manera correcta”, comentó.

Editor: Renato León

