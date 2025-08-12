Puebla evalúa predios para reubicar penal de Cholula

El Gobierno de Puebla evalúa cuatro predios para reubicar el penal de Cholula, tres se encuentran dentro de San Pedro Cholula y uno en Izúcar de Matamoros, por lo que se elegirá el más viable, aunque tampoco quedará a la oposición de un grupo minoritario.

Así lo manifestó el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, quien dijo que los predios están en revisión legal, por lo que estimó podrían tardar un par de semanas en dictaminar cuál es el predio idóneo.

Sobre la oposición de pobladores de Cholula a la reubicación de dicho penal, el funcionario consideró que la mayoría de la población está de acuerdo con la construcción de un nuevo reclusorio, ya que el inmueble actual se encuentra en el centro del municipio.

Por ello, recalcó que si la mayoría aprueba la reubicación del penal en predios de San Pedro Cholula, se iniciarán las obras, pues asentó que “la inconformidad de un grupo minúsculo no marca pauta” al Gobierno del Estado.

Sin embargo, no descartó que el penal pueda ser reubicado a otro municipio, como Izúcar de Matamoros, cuyo ayuntamiento ofreció un predio para dicho fin.

Aguilar Pala indicó que se prevé iniciar la construcción del nuevo penal este mismo año, pues ya se tienen recursos etiquetados para ello.

Para la reubicación del penal de Cholula se estima una inversión cercana a los 20 millones de pesos; además, el inmueble tendría capacidad para alojar a 750 personas privadas de la libertad.

