Presentan su renuncia ocho ministros de la SCJN

Esta mañana, la presidencia del Senado de la República recibió las renuncias de ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los ministros que renunciaron son: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez, Juan Luis Alcántara, la presidenta Norma Piña y Luis María Aguilar, quien finalizará su mandato el próximo mes.

Estos ocho ministros optaron por acogerse al artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia judicial, que les permite asegurar sus haberes de retiro al presentar su renuncia hoy. El total será calculado según el tiempo que estuvieron en el cargo.

Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz son las únicas ministras que mostraron interés en participar en el proceso de elección, las tres son afines a la “Cuarta Transformación.”

Aunque no podrán participar en las elecciones del 5 de junio de 2025, conservarán el derecho a sus pensiones y otros beneficios. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue el primer miembro de la Corte en presentar su renuncia, el día de ayer.

Según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los ocho integrantes del máximo tribunal que renunciaron lo hicieron para evitar la pérdida de sus beneficios económicos, motivo por el que prefieren no someterse al proceso electoral.

“Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria”, se lee en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de septiembre.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, mencionó que se revisarán las renuncias, especialmente la de Luis María Aguilar.

“Acabamos de recibir, hace unos minutos, ocho renuncias de igual número de ministros y ministras de la SCJN”, dijo Fernández Noroña pocos minutos después de las 11 de la mañana.

