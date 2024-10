Vecinos de Amozoc denuncian enorme socavón

Vecinos de la Avenida Reforma sur en la junta auxiliar de Chachapa en Amozoc piden la intervención de las autoridades luego de que un socavón se ha formado en medio de la calle a unos metros de la carretera federal Puebla-Tehuacán.

El hoyo se formó desde inicios del mes de septiembre por las lluvias y el flujo constante de vehículos que circulan para salir a la carretera federal, siendo un problema para los vecinos ya que el agua sucia del drenaje sale por el hoyo y se pueden percibir malos olores a mediodía.

De igual manera el socavón genera problemas en la circulación en la zona debido a que algunos carros no pueden salir de sus cocheras siendo un problema más ya que no existen señalamientos que prevengan la presencia del hoyo sobre la carretera, cayendo algunas motos y automóviles por las noches al no verse.

#ReporteCiudadano 🗣️ Vecinos de la avenida Reforma sur en la junta auxiliar de Chachapa, en #Amozoc, piden la intervención de las autoridades para arreglar un socavón que se encuentra en medio de la calle, a unos metros de la federal #Puebla-Tehuacán.



Vecinos señalan que el… pic.twitter.com/Gk5zZfYmEw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 30, 2024

A pesar de que vecinos han acudido con el presidente auxiliar, Elías Sánchez, para que los apoye con tapar el hoyo, este los ha ignorado, sólo les menciona que va el lunes, pero no ha dicho cual; vecinos señalan que llegaron a poner unas rayas blancas y hasta el momento no se sabe si realizarán labores o cuánto tiempo quedará así el tema.

“Le hablamos al presidente desde que apareció el hoyo, pero no nos ha dicho cuándo lo van a arreglar, solo dicen que vendrán, pero no dicen cuando”.

Los vecinos piden al edil de Amozoc, Severiano de la Rosa, acuda al lugar para que vea la problemática que existe en Chachapa debido a que la mayoría de las calles están en mal estado.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos