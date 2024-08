Presenta Ayuntamiento de Puebla playera oficial del Tercer Medio Maratón

Toda está listo para que el próximo 1° de septiembre Puebla capital viva la 3ª edición del Medio Maratón, ya que Adán Domínguez Sánchez, Presidente Municipal, hizo la presentación de la playera oficial de esta competencia.

A la par de ello, Adán Domínguez, junto a Antonio Iriarte –Director del Instituto Municipal del Deporte– anunciaron la nueva ruta del Medio Maratón, así como de las categorías de 5 y 10 kilómetros, donde ahora el recorrido principal será por la avenida Juárez –desde Paseo Bravo– a la Recta a Cholula –hasta la avenida de los Fresnos–.

De acuerdo con las autoridades municipales, se espera la participación de más de 3 mil corredores y todavía hay inscripciones abiertas en https://www.chronostart.com.mx/ o en el Deportivo La Piedad (25 sur #1301); en las dos primeras ediciones del Medio Maratón, el Ayuntamiento de Puebla convocó en total hasta 5 mil 390 personas.

Es así como el Gobierno Municipal hace del deporte una herramienta de convivencia social y activación física, sumando a aliados estratégicos y patrocinadores como la Asociación Poblana de Atletismo y Autos el Ángel, cuyos representantes estuvieron presentes en el evento.