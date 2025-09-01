Pago de bonos a “naranjitas” será en segunda quincena de septiembre

El director del Organismo Operador de Servicio de Limpia, Ricardo Omar Rodríguez Corte, afirmó que la protesta de las naranjitas es de un pequeño grupo y el pago de sus bonos se realizará hasta la segunda quincena de septiembre.

En entrevista, explicó que se trata de un bono que recibirían aproximado de 100 personas que debe aprobar la Junta de Gobierno del organismo, mecanismo que se realiza en cada ejercicio fiscal.

“Cualquier actividad que tiene que ver con recurso, debe ser aprobada por la Junta de Gobierno”, dijo.

Además, apuntó que lo mismo pasará con los demás bonos programados en lo que resta del año.

Recordó que en abril del año en curso, el Ayuntamiento de Puebla les otorgó por primera vez un bono de 2 mil 400 pesos que no tenían contemplado, sumado al incremento del 4 por ciento.

Las demás áreas trabajan con normalidad y personal de limpia en su mayoría cumple con su trabajo.

Rodríguez Corte indicó que las trabajadoras de limpia están en su derecho de manifestarse, ya que consideró que son demandas legítimas.

No obstante, afirmó que las inconformes ya son atendidas por personal administrativa y del área jurídica.

“Está garantizado, no se les está negando, están en un proceso administrativo que se debe de cumplir y en cuanto sea aprobado, yo no lo puedo disponer, aprobándose eso, la segunda quincena de septiembre serán beneficiados”, declaró.

La mañana de este lunes, un grupo de trabajadoras de limpia conocidas como naranjitas se manifestaron en el Bulevar Valsequillo, cerca de la estación de Bomberos, ya que exigían el pago de dicho bono.

