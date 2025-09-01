Trabajadores de Limpia bloquean bulevar Valsequillo

Desde las primeras horas de este lunes, al menos 90 trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) del municipio de Puebla se manifestaron a las afueras de las oficinas del organismo, ubicadas sobre el bulevar Valsequillo, para exigir el pago de un bono trimestral que, aseguran, no les fue depositado.

El grupo, conformado por hombres y mujeres, inició el bloqueo de la vialidad alrededor de las 08:00 horas, lo que provocó un intenso caos vial en la zona, además de la suspensión del servicio de la Línea 3 del RUTA a la altura del paradero Bomberos.

La situación obligó a varios automovilistas a buscar rutas alternas para llegar a sus destinos, mientras que los pasajeros del RUTA expresaron su molestia al tener que caminar largas distancias para alcanzar otros paraderos y poder abordar nuevamente las unidades.

El bloqueo lleva más de cuatro horas y, hasta el momento, no se ha establecido un horario para la reapertura del bulevar, ya que los manifestantes advirtieron que no se retirarán hasta que el bono sea depositado.

El director del OOSL, Ricardo Omar Rodríguez Corte, afirmó que el pago de sus bonos está programado en la segunda quincena de septiembre.

